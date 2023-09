Die große Lust auf Lernen

Beim Abend der Akademien 2023 kamen am 19. September gut hundert Gäste in der Mensa am Döchtbühl zusammen, um sich über die Angebote der Hector Kinderakademie und der Kinder- und Jugendakademie Bad Waldsee zu informieren. Gemeinsam führten die beiden Akademieleiterinnen Angelika Zimmermann (Hector Kinderakademie) und Anna Göttel (Kinder- und Jugendakademie) durch das abwechslungsreiche Programm. Nach einem Grußwort durch Oberbürgermeister Henne wurde das während der Coronapandemie entwickelte Angebot der Kinder-Uni vorgestellt, die stellvertretende Amtsleiterin des Schulamtes Markdorf, Bernadette Behr, sprach in einem kurzen Grußwort über das Zusammenspiel von Kreativität und Begeisterung beim Lernen. Auch die Kursleiterinnen und Kursleiter stellten sich den Anwesenden mit ihren Angeboten vor. Aber auch die Interessen der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen nicht zu kurz: beim Turmbauwettbewerb errichteten sie in kürzester Zeit schwindelerregend hohe Gebilde aus Kapla-Hölzern und besondere Freude bereiteten ihnen die physikalischen Versuche, mit denen Kursleiter Helmar Fischer die anwesenden Kinder so sehr begeisterte, dass es sie nicht auf ihren Stühlen hielt. Interessiert und wissbegierig wollten sie alles ganz genau sehen, stellten kluge Fragen und zeigten, dass schon die Kleinsten ein gutes Verständnis davon haben, wie die Dinge funktionieren und beim Forschen und Entdecken ganz vorne mit dabei sind.

Nach dem offiziellen Programm gab es noch einen regen Austausch in lockerer Runde und einen abwechslungsreichen Markt der Ideen, bei dem die Kinder wieder selbst ausprobieren konnten: den menschlichen Körper am Modell zerlegen und untersuchen, einmal auf einem Wave-Board fahren, heimische Pilze entdecken, einen Lego-Roboter steuern und viele weitere Angebote machten Lust auf das neue Akademiejahr, das nach den Herbstferien beginnt.