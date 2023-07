Die gestiefelten Kater auf dem Döchtbühl

Mit großem Erfolg hat die Klasse 4a der Döchtbühlschule das Märchen von den gestiefelten Katern aufgeführt. Nachdem die ganze Klasse mit ihrem Klassenlehrer mehrere Wochen intensiv und ausführlich geprobt hatte, war das Stück nun endlich aufführungsreif und wurde insgesamt viermal verschiedenem Publikum vorgespielt. Eingeladen waren neben der Grundschule natürlich auch die Eltern. Die Geschichte wurde von den Kindern durchgängig selbst entwickelt und es galt dabei, einige Probleme zu lösen: Wie zaubert man einen Elefanten auf die Bühne? Wie tötet man Rebhühner, ohne dass Blut fließt oder wie kann man sich als Müllersohn zum Baden nackig ausziehen, ohne dass es peinlich wird? Auch die Verteilung der Rollen war nicht ganz leicht, da es zahlreiche Kinder gab, die gerne den Kater oder den König hätten spielen wollen. Doch das alles schafften die Kinder und spielten alle in mehreren Rollen, mal als ein hungriges Rebhuhn, als mürrischer Bauer oder eben als eine der verschiedenen Hauptfiguren. Im gut gefüllten Musiksaal schwitzen sich die Akteure dann durch die unterschiedlichen Szenen und konnten alle Zuschauer von ihrem Können begeistern und so manches Mal auch etwas erschrecken und zum Lachen bringen. Mit kräftigem Applaus zeigten die großen und kleinen Besucher dann auch, dass die jungen Schauspieler alles richtig gemacht hatten. Leider stehen jetzt keine Aufführungstermine mehr an, da ja die Sommerferien vor der Türe stehen.

