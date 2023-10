Die Feuerwehrwoche in der Johanniter Naturkita Katzennest

Tatütata ‐ erst leise und dann ganz laut ‐ ertönte am frühen Morgen aus dem Morgenkreis im Katzennest. Ja, so könnte es sich auch anhören, sollte es bei uns im Katzennest brennen. Einmal im Jahr wird für den Ernstfall geprobt.

Um die Kinder mit dem Thema Feuer vertraut zu machen, wurden folgende Fragen thematisiert: Was brennt und was brennt nicht? Wie löscht man ein Feuer und was tun, wenn es brennt? Was hat ein/e Feuerwehrmann/-frau an?

Zum Abschluss wurde die Trillerpfeife ausgepackt und für den Ernstfall spielerisch geprobt. Die Kinder durften, mit Hilfe der Erzieherinnen, aus dem Fenster der Bauwagen klettern ‐ wie aufregend ‐ wann darf man das schon?

Und dann war es soweit, die Feuerwehr Bodnegg rollte an ‐ ohne Tatütata, denn es war nur eine Probe. Die Kinder durften die Feuerwehrmänner vom Sammelplatz aus beobachten, wie das Feuer in der Feuerstelle gelöscht wurde, sich die Ausrüstung und das Feuerwehrauto genau anschauen und sogar selbst mit dem Feuerwehrschlauch Regenbogen in den sonnigen Herbsttag zaubern.

Wir sind nun für den Ernstfall gewappnet und hoffen, dass dieser nicht eintritt! Vielen Dank an die Feuerwehr Bodnegg für ihr Mitwirken.