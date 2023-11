„Die Brückenbauer“ zu Gast in der Partnerstadt Varaždin

„Wir begrüßen die Gäste aus Ravensburg herzlich und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt“, so empfing uns der Varaždiner Bürgermeister Neven Bosilj. Er empfahl der Reisegruppe der Brückenbauer: „Schaut Euch unsere schöne Stadt an“. Das taten wir bei einer ausgedehnten Stadtführung. Hierbei war auch ein Besuch des Ursulinenkindergartens möglich, bei dem den Kleinsten Ravensburger Spiele und Puzzles überreicht wurden. Am Abend führte uns eine Einladung zu einem „Konzert im Dunkeln“ im Kroatischen Nationaltheater Varaždin. Die Ravensburger Gruppe erfreute der Umstand, dass dieses Theater den gleichen Architekten wie das Ravensburger Konzerthaus hatte. Beim anschließenden Empfang der kroatisch-deutschen Gesellschaft gab es leckere kroatische Spezialitäten, einen noch besseren Wein und wunderbare Kontakte mit unseren kroatischen Freunden.

Am nächsten Morgen ging es Richtung Zagreb weiter, aber nicht ohne bei der neuen „Ravensburger Straße“ anzuhalten. Nach einer kleinen Wanderung auf den Sljeme, den Hausberg Zagrebs, bestiegen wir den Fernsehturm und genossen die fantastische Aussicht. Mit einer Seilbahn ging es dann bequem hinab in die Stadt, die wir bei einem abendlichen Spaziergang etwas näher kennenlernten.

Eine Tour zum weltbekannten Nationalpark Plitvicer Seen bildete das Programm für den letzten Tag. Zu Fuß und per Boot ging es bei einer geführten Wanderung durch die Natur. Am Abend hatten aber dennoch einige die Kraft, einen der größten Friedhöfe Europas zu besuchen, der gerade an Allerheiligen von abertausenden Kerzen geschmückt ist. Wir waren begeistert von dieser abwechslungsreichen Städtepartnerschaftsreise, die von Klaus Schneider, bei den Brückenbauern zuständig für Varaždin, organisiert wurde.

In den nächsten Jahren sind Bürgerreisen in diverse Partnerstädte angedacht; so sollen Rivoli, Montélimar, Rhondda Cynon Taf und Mollet del Vallès besucht werden. 2024/25 wird zudem das 60-jährige Partnerschaftsjubiläum mit Montélimar begangen.

Wer die Brückenbauer kennenlernen möchte, kann gerne vom 6. bis 17. Dezember an den Stand auf dem Christkindlesmarkt kommen, an dem neben Glühwein auch andere Produkte aus den Partnerstädten angeboten werden ‐ so auch Kürbiskernöl aus Varaždin. Am 12. Dezember ab 18 Uhr findet zudem ein offenes Treffen am Stand statt, bei dem Interessenten willkommen sind.