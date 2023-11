DHBW Ravensburg verabschiedet Absolventen

Die DHBW Ravensburg hat rund 1.000 Absolvent*innen mit einem grandiosen Ball im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen verabschiedet. Rund 40 Studierende hatten ihnen mit einem Show-Programm einen fulminanten Abschied beschert.

Rektor Prof. Dr.-Ing. Herbert Dreher gratulierte den Absolvent*innen zum gelungenen Abschluss nach ihrem dualen Studium. Im Zeichen des Lockdowns „haben Sie mit ihrem Können und ihrem Wollen, ihrem Fleiß und ihrem Ehrgeiz das Studium geschafft“. Von einem „Meilenstein in ihrem beruflichen Leben“ sprach Friedrichshafens Bürgermeister Andras Hein.

Tanz, Musik und Filme waren die Zutaten für eine grandiose Show des rund 40-köpfigen Absolventenball-Teams. Am Start waren eine Studierenden- und eine Absolventen-Band. In einem Film wurde ganz klar: Das Studium muss mit die schönste Zeit im Leben sein!

Der Förderverein der DHBW Ravensburg (VFA) verlieh an dem Abend den Volounteers Award für besonderes Engagement auch neben dem zeitintensiven Studium, der Preis geht an Studierende, die sich speziell für die Hochschule und das Miteinander eingesetzt haben. Über jeweils 1.000 Euro freuen sich Jana Gleim und Simon Olschewski. Jana Gleim war in der studentischen Unternehmensberatung Dualer Consulting aktiv ebenso wie im StuV-Ressort Internationales. Beim Absolventenball 2021 hatte sie die Co-Regie geführt. Simon Olschewski engagierte sich in der Hochschulgruppe des Verbands der Wirtschaftsingenieure, aktiv war er auch in der Studierendenvertretung am Campus Friedrichshafen.