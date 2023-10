DHBW Ravensburg feiert erfolgreichen Tag des Dualen Masters

Am Dienstag, 24. Oktober, fand zum ersten Mal der Tag des Dualen Masters parallel an allen zwölf DHBW-Standorten in Baden-Württemberg statt. Auch Ravensburg bot ein buntes Programm. Herbert Dreher, Rektor der DHBW Ravensburg, ist vom Dualen Master überzeugt.

Interessante Gespräche, ein buntes Rahmenprogramm und insgesamt 25 Masterstudiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und Gesundheit, die von Professor*innen und Alumni vorgestellt wurden ‐ der Tag des Dualen Masters an der DHBW Ravensburg war ein voller Erfolg. Initiator der Veranstaltung ist das Heilbronner DHBW Center for Advanced Studies (DHBW CAS), das die Weiterbildungen und Masterstudiengänge der DHBW koordiniert. Von frischgebackenen Bachelorabsolvent*innen bis hin zu Berufserfahrenen, die sich über die Möglichkeiten eines Dualen Masterstudiums informierten, war ein breites Publikum vertreten.

„Der Duale Master ist eine absolut logische und sinnvolle Ergänzung für das Bachelor-Angebot an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Die meisten unserer Bachelor-Absolventen und -Absolventinnen werden nach ihrem Studium von ihren Partnerunternehmen übernommen. Das Master-Angebot des Center for Advanced Studies der DHBW ermöglicht es ihnen, auch berufsbegleitend einen Master draufzusatteln“, sagt Herbert Dreher.

Ist ein Masterabschluss überhaupt notwendig? Welcher Studiengang passt am besten zu meinen Zielen? Und was hat der Duale Master am DHBW CAS zu bieten? ‐ Diese und viele andere Fragen wurden den Besucher*innen an Marktplatzständen und in individuellen Beratungsgesprächen beantwortet. Praktische Fragen rund um den Dualen Master und den Studienalltag beantworteten zahlreiche Alumni unterschiedlicher Fachrichtungen. Boris Alexander Kühnle, Direktor des DHBW Center for Advanced Studies, freut sich über den regen Zuspruch zur Veranstaltung: „Der Tag des Dualen Masters wurde sehr gut angenommen und wir freuen uns, dass sich Interessentinnen und Interessenten aus sämtlichen Lebensabschnitten über den Dualen Master informiert haben. Denn Lernen und Neugierde, und damit auch ein weiterqualifizierender Hochschulabschluss, ist keine Frage des Alters.“