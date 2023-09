Deutliche Auftaktniederlage für den Schachverein Weingarten

Zum Start in die neue Saison in der Landesliga Oberschwaben kassierte die 1. Mannschaft, die im Vergleich zur Vorsaison schwächer aufgestellt war, eine herbe 2:6-Niederlage gegen Jedesheim 2. Dahinzu mussten gleich drei Stammspieler ersetzt werden. Es gab nur vier Remisen, so auf Brett 1 bei Zbigniew Szczep, der sogar Glück hatte, dass sein nominell schwächerer Gegner die Gewinnfortsetzung nicht sah. Dann auf dem 2. Brett durch Eberhard Christ in vollständig ausgeglichener Stellung, ebenso bei Dirk Schmidt auf dem 3. Brett und schließlich bei Eldin Selimovic auf Brett 6, der so einen guten Einstand in der Landesliga hinlegte. Dagegen mussten die anderen vier Spieler dem Gegner zum Sieg gratulieren, teilweise recht unglücklich: Wieland Hoffmann auf 4, dann der neue Mannschaftsführer Adrian Berisha auf 5, Josef Möhrle auf 7, und schließlich Hubert Müller auf 8, die durch Ungenauigkeiten ihre mindestens ausgeglichene Stellung verdarben. Dagegen konnte die 3. Mannschaft von Weingarten gegen die 2. Mannschaft von Wetzisreute trotz Unterbesetzung ein 3:3 Unentschieden erkämpfen. Hier remisierten an Brett 1 Anton Schneider gegen Michael Huber und an Brett 2 Alexander Flemmer gegen Werner Streicher. Der Punkt in der Partie an Brett 3 zwischen Konstantin Schischkin und Josef Gut ging an Wetzisreute. Dagegen konnten Kenan Selimovic an Brett 4 gegen Ingo Weber und Miron Bork an Brett 5 für Weingarten punkten. Brett 6 ging kampflos an Wetzisreute.

