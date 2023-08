Der SV Dietmanns zu Gast in der 1. Fußball Bundesliga

Samstag, 26. August, 15.30 Uhr, Voith Arena, 15.000 Zuschauer, ausverkauft, super Stimmung. Der 1. FC Heidenheim tritt zum ersten Heimspiel seiner Vereinsgeschichte in der 1. Fußball Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim an und elf Jungen und Mädchen des SV Dietmanns sind bei diesem besonderen Ereignis nicht nur mit dabei, sondern mittendrin, als Einlaufkinder. Emil und Jule Kroll, Leo und Karl Merkle, Jona Münsch, Mattis Waibel, Anton Riedle, Aaron Fricker, Berat Ayne, Luca Braun und Klara Klein begleiteten die Fußball Profis der TSG 1899 Hoffenheim winkend und mit stolzer Brust auf den Rasen. Nach Anpfiff erlebten alle gemeinsam das spannende Spiel auf der Tribüne, in dem der 1. FC Heidenheim lange mit 2:0 führte und am Ende doch mit 2:3 verlor. Eine ausführliche Spielanalyse folgte auf der Heimfahrt. Dabei stellte sich auch die Frage, welchen Fußballprofi unsere Kinder nun beim Einlaufen begleiten durften. „Der hat sich bei mir nicht vorgestellt“, so die schmunzelnde Analyse eines Kindes. Ein tolles und unvergessliches Erlebnis für alle der Mitgereisten 35 Kinder, Eltern, Trainer sowie Begleiterinnen und Begleiter.

Der SV Dietmanns bewarb sich im Rahmen der bestehenden Vereinspartnerschaft mit dem 1. FC Heidenheim für das Einlaufen und wurde prompt zum ersten Heimspiel ausgewählt. Mehr als 20 Kinder meldeten sich daraufhin, sodass am Ende das Los entscheiden musste. Die gesamte Vorstandschaft bedankt sich bei allen, die dieses tolle Event organisiert und mitgestaltet haben.