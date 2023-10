Der Schwäbische Albverein Weingarten war im Vogtland

Die Anreise unterbrachen wir zu einer Stadtführung in Bayreuth, wo wir vieles über Richard Wagner und die Geschichte der Stadt erfuhren.

Am Montag wanderten wir von Hammerbrücke aus auf dem Felsenweg bei schönem Wetter vom Moorlehrpfad zu den idyllischen Rißfällen. Danach stiegen wir in der Göltzschbastei steil bergauf zum sagenumwobenen Schwarzen Stein und Mönchfelsen. Der weitere Weg führte uns schließlich zur Talsperre Falkenstein. Nach einer gemütlichen Rast am dortigen Kiosk war es nicht mehr weit bis zu unserem Hotel in Falkenstein.

Die nächsten beiden Tage waren wir auf den Etappen 12 und 13 des Kammweges im Erzgebirge unterwegs. „Einsteigen und Abschalten ‐ Erholung in unberührter Natur“ stand auf einer Tafel am Wegesrand. Hier verläuft übrigens auch der Europäische Weitwanderweg Nr. 3. Ausgangspunkt war der kleine Ort Weitersglashütte. Am Waldrand entlang ging es an Carlsfeld vorbei durch die Wälder des Erzgebirges nach Morgenröthe. Hier nahm nun ein Teil der Gruppe die Möglichkeit wahr, mit dem Bus zur Deutschen Raumfahrtausstellung zu fahren und diese zu besichtigen. Die anderen genossen das malerische Pyratal und wanderten entlang eines Flößerkanals, ähnlich einem Waalweg, bis zum Wintersportzentrum Mühlleiten.

Hier war auch der Ausgangspunkt für den nächsten Tag. Entlang von weiteren Flößergräben, vorbei am Besucherbergwerk „Grube Tannenberg“ erreichten wir den Schneckenstein mit einem imposanten Topasfelsen, der einzige oberirdische Felsen dieser Art in Europa. Bei der Talsperre in Muldenberg konnte man wählen, ob man den Tag bei einem Kaffee oder Bier ausklingen lässt oder noch circa 5 km weiter nach Schöneck wandert.

Am letzten Tag ließen wir es gemütlich angehen. Vom malerischen Örtchen Altensalz ging es entlang der Pöhl-Talsperre circa 8 km zur Schiffsanlegestelle. Bei der nun rund einstündigen Schifffahrt auf dieser Talsperre boten sich viele Fotomotive. Auf der Fahrt zum Hotel machten wir noch einen Abstecher zur Göltzschtalbrücke, der größten Ziegelbrücke der Welt, die von 1845 bis 1851 erbaut wurde. Dabei wurden 26 Millionen Ziegel verbaut. Noch heute fährt die Bahn über diese Brücke. Am Freitag ging es dann ohne Staus nach Weingarten zurück.