Der Oberschwäbische Kalender geht in alle Welt

Zwar werde der Oberschwäbische Kalender zumeist in den Buchhandlungen der Kreise Ravensburg und Biberach verkauft, teilweise auch im Bodenseekreis und im Kreis Sigmaringen, aber einzelne Anfragen kämen aus allen Regionen Deutschlands. Dies berichtet Rüdiger Eppe vom Verlag Eppe in Aulendorf, der den Kalender unter die Leute bringt. Die Bezeichnung Oberschwaben bzw. oberschwäbisch scheint nicht der Hauptgrund zu sein, diesen Kalender zu kaufen. Mit Baden, Bayern oder dem Allgäu identifizieren sich viele lieber als mit Schwaben oder Oberschwaben.

Es ist die schwäbische Mundart mit ihren bildhaften originellen Ausdrücken, die vor allem für Ältere Erinnerung ist, Erinnerung an Elternhaus, Heimat und Jugendzeit. So geht der Kalender in alle Welt dorthin, wo sich Menschen aus Oberschwaben angesiedelt haben oder wo sie zeitweise leben.

In Zeiten der Globalisierung und großer Mobilität ist es nicht mehr selbstverständlich im heimischen Dialekt zu sprechen. Die Medien verstärken die Hinwendung zur Standardsprache, dem sogenannten Hochdeutsch. Es bleibt fraglich, ob der Oberschwäbische Kalender ein Schulprojekt bleibt. Immerhin ist es vermutlich das am längsten andauernde Schulprojekt des Landes. Wenn Dialekt in der Schule keinen Stellenwert hat und Lehrerinnen und Lehrer den kulturellen Wert nicht erkennen und vermitteln, wird es schwierig, den Kalender als schulisches Projekt weiter zu führen.

Normalerweise kosten schulische Projekte Geld. Mit dem Oberschwäbischen Kalender ist es genau umgekehrt. Er bringt Geld ein. Nach einer ersten Spende von 7.000 Euro wurden jetzt nochmals 8.000 Euro für Ausbildungsprojekte in Entwicklungsländern gespendet.