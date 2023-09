Der Musikverein Baienfurt auf Konzertreise in Ungarn

„Freude, schöner Götterfunken“ — nichts symbolisiert den europäischen Gedanken besser als Beethovens Europahymne. Diese bekannte Melodie begleitete das Blasorchester Baienfurt während der gesamten Konzertreise in die ungarische Partnerstadt Martonvásár am ersten Septemberwochenende. 30 Jahre ist es her, dass die damaligen Bürgermeister der beiden Gemeinden eine Freundschaftsurkunde unterzeichneten und damit eine bis heute andauernde Partnerschaft besiegelten. Die Freundschaft zum Musikverein Baienfurt währt sogar noch länger. Bereits 1986 entstand unter dem heutigen Ehrenvorsitzenden Franz Riedinger eine deutsch–ungarische Freundschaft — die Grundlage: Musik.

Eine Selbstverständlichkeit also für das Blasorchester, den Festakt zur 30–jährigen Freundschaft musikalisch zu begleiten. Da schreckte auch eine zwölfstündige Busfahrt nicht ab, wenn nach über 800 Kilometern ein herzlicher Empfang und viele bekannte Gesichter in Martonvásár warteten. Mit einer Führung durch die ortsansässige Craft Beer–Brauerei und typisch ungarischem Abendessen in den privaten Gastfamilien begann die viertägige Konzertreise.

Am 1. September begleitete das Blasorchester, zusammen mit musikalischen Ensembles aus Martonvásár, den Schulstart von rund 600 Kindern. Im Anschluss folgte der Besuch der nahegelegenen Hauptstadt, der mit einer spannenden Führung durch das weltberühmte Parlament begann. Highlight war das Platzkonzert auf der Budapester Burg am Nachmittag. Traditionelle wie moderne Klänge erklangen über dem spektakulären Donau–Panorama und zogen jede Menge Zuhörende an.

In Martonvásár selbst wartete ein eigens zu diesem Anlass organisiertes Kultur–Festival mit Tanzvorführungen, Handwerkermarkt und Party–Bands über drei Tage hinweg. Das kulturelle Programm gipfelte im Festakt zum 30–jährigen Bestehen der Partnerschaft von Baienfurt und Martonvásár. Nachdem erst das Orchester der Musikschule Martonvásár und danach das Baienfurter Blasorchester einen Konzertteil gestaltet hatten, erklangen am Ende feierlich die ungarische und die deutsche Hymne — gemeinsam von beiden Orchestern gespielt. Damit ging eine ereignisreiche Konzertreise zu Ende. Geprägt von spannenden kulturellen Einblicken, liebevoller Gastfreundschaft, nationenübergreifendem Musizieren und der Gewissheit, dass eine Freundschaft, die auf Musik gegründet ist, auch die nächsten Jahrzehnte überdauern wird.