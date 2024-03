Der Mergel Pokal steht jetzt in Weingarten

Im März 2024 führte der 1. TC Heidenheim im SV Mergelstetten zum sechsten Mal das Masters Standard Tanzturnier um den Mergel Pokal durch.

In allen Alters- und Leistungsklassen konnten sich die angetretenen 49 Paare mit anderen messen. Auf dem eigens für das Turnier ausgelegten Parkett zeigten sie ihr Können. Fünf Wertungsrichter am Parkettrand achteten auf Takt, Rhythmus, Charakteristik des Tanzes, Fußarbeit und das Bild des Paares.

Gudrun und Martin Egerer, die für den TSC Welfen Weingarten e.V. in der Klasse Masters III D antraten, haben seit Jahren große Freude am Tanzen. Und wenn die Zeit neben den Familien- und Enkelkinderbelangen reicht, wagen sie sich auch ins Turniergeschehen - wie sich in Mergelstetten zeigte mit erfreulichem Erfolg - sie ertanzten den 1. Platz. Ihr Sieg in der D-Klasse wurde belohnt mit der Möglichkeit, erstmals in der nächsthöheren Mas III C Klasse neben Langsamem Walzer, Tango und Quickstep auch den Slowfox zu präsentieren.

Für interessierte Tänzer*innen bietet der TSC ab dem 12. April wieder einen Schnupperkurs an (www.tsc-welfen.weingarten.de)