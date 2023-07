„Der malende Hund“

Am Freitag, 16. Juni, durften wir die Ergo-/Kunst– und Tiertherapeutin Daniela Falkenstein aus Bad Schussenried bei uns in der Tüftelei begrüßen. Sie hatte Frida, ihre ausgebildete Therapiehündin mitgebracht. Zusammen tolle Bilder malen mit Hund war unser Vorhaben. Zuerst gab es eine kleine Einführung zum Umgang mit dem Hund, dann durften die Kinder ihre Lieblingsfarben auf Leinwände klecksen. Dann wurde alles abgedeckt mit transparenter Malerfolie.

Kleine Leckerlies für Frida schnitten die Kinder selber zurecht. Frida bekam einen „Ruheplatz“ mit Wasserschale, auf den sie sich zurückziehen konnte. Dann wurde sie mit den Leckerlies von einem Kind angelockt und sie lief so über die Leinwände, mit den Pfoten (geschützt durch die Folie) über die Farbe. So konnte ein Kind nach dem anderen Frida anlocken und sie „malte“ mit den Pfoten. Auch Kinder die nicht mit der Hand füttern wollten, konnten mitmachen, da eine Grillzange und ein Kochlöffel bereit lagen, so dass Frida auch daraus die Leckerlies entnehmen konnte. Vielen Dank an die Volksbank Bad Saulgau, Regionalleiter Herr Mattheiss für die Spende an die Tüftelei. Herzlichen Dank auch an Daniela Falkenstein für die tolle Begleitung und auch für ihre Spende zu diesem Projekt. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, es sind tolle Bilder entstanden. Frida bekam im Anschluss dann ein „Bello–Eis“ von der Eisdiele nebenan zur Belohnung, das schmeckte ihr sehr.

Die Volksbank Bad Saulgau unterstützt die Kinderstiftung Ravensburg mit einer Spende über 500 Euro für das Werkstattprojekt „Tüftelei“ in Aulendorf. „Das Angebot der Tüftelei bietet den Kindern kreative Entfaltungsmöglichkeiten, dieses vielfältige Angebot unterstützen wir sehr gerne“, so Marco Mattheiss, Regionalleiter der Volksbank Bad Saulgau bei der Spendenübergabe.