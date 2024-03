Der Kreativ Treff stellt sich vor

Der „Kreativtreff Textiles Gestalten“ ist eines der zahlreichen Angebote der Solidarischen Gemeinde in Reute-Gaisbeuren. In lockerer Atmosphäre wird zusammen gestrickt, gehäkelt oder genäht. Bei speziellen Näharbeiten wie z.B. Fasnetshäs-Applikationen oder einen schnellen Kissenüberzug genäht an der Overlock, geben die Hobbyschneiderinnen Uschi Reck und Anne Herm gerne Tipps die zum Gelingen führen. So wurde in den vergangenen Treffs schon allerhand geflickt oder Taschen, Heimtextilien, Nützliches für die Küche, Kinderkleidung aus Jersey und vieles mehr produziert. Bei Tee und Gebäck geben Elisabeth Fluhr und Anne Rose Zembrot Tipps, wie z.B. eine Sockenferse oder die -spitze besonders schön fertig gestellt werden kann.

Beim Treff sind Nähmaschinen vorhanden, aber so manche Teilnehmerin entdeckt an ihrer Nähmaschine ungeahnte Möglichkeiten, daher kann die eigene Nähmaschine gerne mitgebracht werden. Ein Thema ist auch immer wieder die einfache Pflege der eigenen Nähmaschine, so dass man lange Freude am Nähen hat. Die Gruppe trifft sich am ersten Freitag im Monat ab 13.30 Uhr in der Alten Schule, Friedenslinde 1 in Reute.