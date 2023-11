Die Begeisterung war riesengroß, als die Ranger im „Ewigen Wald der Kinder“ beim Öffnen der Fotofalle das gestochen scharfe Bild des fressenden Jaguars wahrnahmen. Dies ist die erneute Bestätigung für das erfolgreiche Bemühen, den tropischen Regenwald in Costa Rica zu erhalten und die Schutzfläche zu vergrößern gemäß der Idee „Kinder von heute schützen den Regenwald für die Kinder von morgen“. Der „Ewige Wald der Kinder“ ist das größte private Naturschutzgebiet in Costa Rica mit einer Fläche von etwa 230 Quadratkilometer und steht als UNESCO-Biosphärengebiet unter dem besonderen Schutz der UNESCO. Im März konnten dem bestehenden Schutzareal weitere 55 Hektar primärer Regenwald angefügt werden, welches durch die Spendengelder des Vereins „Kinderregenwald Deutschland“, der amerikanischen Schwesterorganisation „Friends of the Rainforest“ und weiteren Spendern ermöglicht wurde. Ganz aktuell wurden von einem Landbesitzer zehn Hektar ehemalige Weidefläche der Naturschutzorganisation Monteverde Conservation League (MCL) als Landspende überlassen, die nun dem Wirken der Natur überlassen werden kann.

