Der Benziner bleibt die erste Wahl

Das Zentrum für empirische Kommunikationsforschung (ZEK) an der DHBW Ravensburg hat seine zwölfte Trend-Studie zur Mobilität der Deutschen vorgelegt. In der aktuellen Studie vom Juli 2023 ging es darum, wie die Befragten die Elektromobilität einschätzen und auf welche zukünftigen Lösungen sie in der Mobilität setzen.

Welcher Antrieb für das Auto darf es denn sein? Der Benziner ist und bleibt die erste Wahl. Derzeit fahren 70 Prozent damit, nur zwei Prozent sind mit Elektro-Antrieb unterwegs. Bei einem neuen Auto würden sich immer noch 42 Prozent für den Benziner entscheiden, 17 Prozent für den Elektromotor. Hybrid ist da eindeutig der größere Gewinner: Ein Viertel der Befragten würden sich beim nächsten Auto dafür entscheiden.

Was spricht für und gegen das Elektro-Auto? Design und Prestige spielen kaum eine Rolle, für knapp die Hälfte steht die Umweltfreundlichkeit der Autos klar im Fokus. Für 38 Prozent der Befragten sind die staatlichen Zuschüsse ein Anreiz für die Erwägung eines Kaufes. Die größte Sorge in Bezug auf das Elektro-Auto ist die Reichweite (74 Prozent). Auch die Kosten der Fahrzeuge (67 Prozent) und die Ladedauer (62 Prozent) werden als Hindernis gesehen.

Was bringt die Zukunft? Die hohen Erwartungen an Elektro-Autos scheinen nicht erfüllt worden zu sein. Das zeigt sich auch in der Frage, in welche Trends Automobilhersteller nach Meinung der Befragten investieren sollten: Die Brennstoffzelle sollte laut über der Hälfte der Deutschen (57 Prozent) im Fokus stehen, e-Fuels und Elektromobilität landen hier mit je 44 Prozent Zustimmung auf Platz zwei, Mobilitätsdienstleistungen wie Carsharing und autonomes Fahren sind jeweils für nur knapp ein Drittel relevant.

Zum inzwischen zwölften Mal hat das ZEK an der DHBW Ravensburg eine Untersuchung zu den Mobilitätstrends vorgelegt. Rund 500 Erwachsene wurden dazu im Juli online befragt. Die aktuelle Studie verantwortet haben Simon Ottler, Leiter des ZEK, Franziska Baar, Doktorandin an der DHBW Ravensburg und Daniel Blochinger, Professor im Bereich BWL-Medien- und Kommunikationswirtschaft.