Dem Fanfarenzug Tell geht es richtig gut

Seit 65 Jahren gehört der Fanfarenzug „Tell“ zum festen Bestandteil der Ravensburger Vereinskultur und ist nicht mehr von den heimischen Festivitäten wegzudenken.

Unter der Leitung von erstem Vorstand Patrick Junker sowie dem ersten Zugführer und musikalischen Leiter Simon Wöhrle trat der Fanfarenzug im vergangenen Juni nach jahrelanger Wettbewerbspause wieder zum Wertungsspielen des Landesverbands der Spielmanns– und Fanfarenzüge in Baden–Württemberg an. In der Konzertwertung konnte ein „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“ erreicht werden.

Auch die Mitgliederzahlen zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend im Verein. Zum Jahreshochpunkt des Vereins, dem Ravensburger Rutenfest, waren die „Teller“ mit knapp 40 Aktiven unterwegs. So kamen in den vergangenen zwei Jahren stolze elf „Probierteller“ im Alter zwischen 14 und 59 Jahren mit dazu. Weitere Anwärter beginnen nun nach dem Rutenfest ihre musikalische Ausbildung mit dem Ziel, zur kommenden Fasnet mitlaufen zu können.

Mit einer solchen Basis kann der eine oder andere „alte Hase“ beruhigt in den wohlverdienten Passivenstand wechseln, darunter Jürgen Segelbacher mit 25 Jahren Aktivenzeit. Spitzenreiter im Verein ist Ralf Maronn mit unglaublichen 52 Jahren als Vereinsaktiver. Auch er hört dieses Jahr schweren Herzens auf und darf sich in Zukunft als Zuschauer an den historischen Fanfarenklängen erfreuen. Wir danken ihm für ein halbes Jahrhundert Vereinstreue.

Weiter geht es nach einer kleinen Probenpause im September mit dem Tell–Cup, einem Fußball–Turnier unter Fanfarenzügen. Außerdem wird es wieder ein Anfängerevent geben, bei dem Interessierte reinschnuppern dürfen. Näheres wird zeitnah auf Instagram oder auf der Vereinshomepage zu finden sein.