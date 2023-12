DELE am Gymnasium Weingarten

Zufrieden mit den Ergebnissen der diesjährigen DELE-Prüfung (Diploma de Español como Lengua Extranjera), konnten diese Woche nun die offiziellen Diplome überreicht werden.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich im letzten Schuljahr intensiv auf diese Prüfung vorbereitet, die die Sprachkompetenz in den Bereichen Sprechen, Schreiben, Hören und Lesen überprüft. Dies geschah in einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft am Nachmittag. Die Schülerinnen und Schüler haben also ein großes Engagement über den eigentlichen Unterricht hinaus gezeigt, das nun belohnt wurde.

Das Gymnasium Weingarten gratuliert zum Erreichen des B1 beziehungsweise A2 Niveaus und hofft, dass die spanische Sprache auch über die Schule hinaus zum Einsatz kommt.

Für die Prüfungen im nächsten Frühjahr haben sich erneut motivierte Zehntklässlerinnen gefunden. Ihnen wünscht das Gymnasium Weingarten eine gute Vorbereitung und „mucha suerte“!