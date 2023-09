Deeskalationsmanagement im Rahmen des Schutzkonzeptes

Der Geschäftsbereich Jugendhilfe der Zieglerschen schulte das Hauswirtschaftsteam zum Thema „Selbstbehauptung und Gewaltprävention“. Zielsetzung der Schulung war es, den Mitarbeitenden ein erweitertes Handlungswissen zu vermitteln, um zukünftig in Krisensituationen durch professionelles Handeln zur Deeskalation beitragen zu können.

In einer dreitägigen Veranstaltung vermittelte die Polizeibeamtin und Einsatztrainerin der Polizei Sylvia Lang in Theorie und Praxis den Mitarbeitenden der Hauswirtschaft wichtige Grundlagen im Umgang mit potenziellen Gefahrensituationen. Dazu gehörte unter anderem das richtige Einschätzen von Gefahren sowie die Sensibilisierung für ein ausgeprägtes Gefahrenradar. Die Teilnehmerinnen wurden auch in der optimalen Körperhaltung und dem angemessenen Einsatz ihrer Stimme geschult, um in Konfliktsituationen souverän und selbstbewusst auftreten zu können.

Ein zentrales Ziel der Schulung war es, den Mitarbeitenden Techniken an die Hand zu geben, um sich im Notfall und bei Übergriffen effektiv schützen zu können. Das Training vermittelte professionelle Deeskalationsmethoden, die in kritischen Situationen dazu beitragen können, Eskalationen zu verhindern und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Zudem förderte das gemeinsame Training die Teamgemeinschaft.

„Unsere Mitarbeitenden waren von diesem Inhouse-Training sehr begeistert, denn Sylvia Lang vermittelte neben den Techniken, die im beruflichen Umfeld nützlich sind, auch Tipps zum sicheren Auftreten im privaten Alltag“, berichtete Jonathan Hörster, Geschäftsführer der Jugendhilfe der Zieglerschen.

Diese Schulung ist eine von vielen Fortbildungsangeboten und wurde im Rahmen des vom Geschäftsbereich Jugendhilfe erarbeiteten Schutzkonzeptes durchgeführt.