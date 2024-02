DAV-Sektion Bad Saulgau wächst auf 803 Mitglieder

In der Jahreshauptversammlung der DAV-Sektion Bad Saulgau freute sich der Vorsitzende Uli Gruber mit seinen Vorstandsmitgliedern über eine rundum gelungene Bergsaison 2023 während seiner ersten Amtszeit.

Nahezu alle Angebote des Jahresprogramms konnten bei reger Beteiligung unfallfrei durchgeführt werden, wobei sich die Seniorenfraktion am aktivsten erwies. Neue Tourenführer absolvierten die geforderte Ausbildung, bewährte Kräfte widmeten sich Zusatzschulungen, sodass die Weichen für interessante Projekte gestellt sind. Speziell ausgebaut werden sollen Angebote für Familien - wobei auch Großeltern angesprochen sind - die dem Nachwuchs Spass und spannende Erfahrungen vermitteln.

Angedacht ist der Erfahrungsaustausch mit Nachbarsektionen wie Bad Waldsee, Aulendorf oder Mengen, der in gemeinsame Unternehmungen münden könnte. Der Kassenbericht von Schatzmeister Siegfried Gindele verzeichnete einen angemessenen Kontostand und gute Rücklagen, obwohl die Aktionen zum 100jährigen Bestehen der Sektion zubuche schlugen ebenso wie die ständig steigenden Zahlungen an den DAV-Hauptverband. Angesichts Letzterem mussten die Mitgliedsbeiträge etwas erhöht werden, was vom Plenum gegebilligt wurde.

Kassenprüferin Helga Kästle hatte für Gindeles Arbeit ein dickes Lob bereit, worauf ihm sowie dem gesamten Vorstand die Entlastung erteilt wurde. Neuwahlen bestätigten Gindele im Amt des Kassiers, auch Schriftführerin Waltraud Gebhardt und Kassenprüferin Helga Kästle verlängerten ihre Amtszeit, während Uwe Zweifel als langjähriger Prüfer zurücktrat und durch Hans Peter Hauser ersetzt wurde. Ein wichtiger Hinweis galt dem monatlichen Vortragsprogramm mit Abenteuern aus interessanten Regionen der Welt, zu dem auch Nichtmitglieder geladen sind.

Stellvertretend für alle Mitglieder, die für ihre jahrelange Mitgliedschaft geehrt wurden, war Philipp Schwarz vor Ort, der dem Verein seit 50 Jahren die Treue hält, während Alterspräsident Walter Müller rekordverdächtige 80 Jahre dabei ist.