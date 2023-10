Das Weißenauer Glockenkonzert begeisterte

Bei schönstem Wetter und großem Interesse fand das „Weißenauer Glockenkonzert“ am Samstagnachmittag, 7. Oktober, vor der Klosterkirche in Weißenau statt. Der Kulturkreis Eschach hatte dazu eingeladen und die erste Vorsitzende, Julia Nordmann, konnte rund 200 Besucher willkommen heißen. Ulrich Höflacher erläuterte den Glockenguss im Allgemeinen und stellte dann die Besonderheiten des Weißenauer achtstimmigen Geläutes dar. Die große Dreifaltigkeitsglocke beispielsweise, mit über fünf Tonnen Gewicht bei Ton a°, wurde 1753 von Peter Ernst in Lindau gegossen. Ihr machtvoller und sanglicher Ton knüpft an die herausragenden Schöpfungen mittelalterlicher Glocken an. Jede Glocke wurde erläutert und zu Gehör gebracht. Dem schlossen sich verschiedene Glockenklangkonstellationen an, wobei auch bekannte Melodien heraushörbar waren. Nach dem feierlichen Gesamtgeläut endete das Glockenkonzert mit viel Beifall für Herrn Höflacher und auch für die Glöcknerin Anita Höflacher, die verschiedenste Glockenmotive an der Schalttafel einzustellen hatte.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.