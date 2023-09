Darius Joos aus Bodnegg holt dritten Platz

Die die Schreiner-Innung Ravensburg hat in feierlichem Rahmen im Haus der katholischen Kirche in Ravensburg die Preise für den Wettbewerb „Gestaltete Gesellenstücke“ 2023 verliehen. Aus der aktuellen Gesellenprüfung schafften es acht Gesellenstücke in den Wettbewerb, wobei an der Preisverleihung die ersten drei mit Preisen ausgezeichnet wurden und damit die Chance erhielten, beim Landeswettbewerb im Haus der Wirtschaft in Stuttgart teilzunehmen.

Die ausgestellten Möbel zeigen die Persönlichkeit jedes einzelnen und haben unterschiedliche Ansätze, das ist Handwerk und Gestaltung, betonte Michael Bucher, Obermeister der Schreiner-Innung Ravensburg. Jeder der Gesellen habe die gleichen Grundlagen gelernt, aber es kommen so viel unterschiedliche Dinge heraus, das ist dann das Talent. „Bei diesen Stücken steckt das Besondere oft im Detail“, so Bucher. Für den Obermeister ist vor allem auch die duale Ausbildung mit der Kombination von Theorie und Praxis ein Erfolgsmodell für die Ausbildung der jungen Schreiner.

Vor der anschließenden Preisverleihung, die musikalisch begleitet wurde, ermunterte Bucher die Gesellen, dass sie ihre Chance nutzen sollten, auch wenn sie heute nicht unter den ersten drei sind. „Das sind nicht nur eure Gesellenstücke, das sind tatsächlich Meisterstücke“, gab er den jungen Schreinern abschließend mit auf ihren künftigen Berufsweg.

Die Preisträger des Wettbewerbs „Gestaltete Gesellenstücke“ 2023: Dritter Platz: Darius Joos aus Bodnegg von der Schreinerei Mathias Haas in Wangen mit seinem Barschrank aus Eiche und Linoleum; Zweiter Platz: Priska Keller aus Wangen von der Schreinerei Michael Klaus in Argenbühl mit ihrem Leisten ‐ Löcher ‐ Leim Couchtisch in Birke; Erster Platz: Moritz Vollmer aus Leutkirch von der Schreinerei David in Leutkirch mit seinem Schreibtisch.