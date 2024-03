Damit stationäre Apotheken eine Zukunft haben

Ein Team von Studierenden der DHBW Ravensburg hat beim bundesweiten GWA Junior Agency, dem anspruchsvollsten Hochschulwettbewerb für Marketingkommunikation, eine silberne Trophäe ergattert. Konzeption und Gestaltung einer Kampagne rund um die Zukunft der Apotheken brachte den Studierenden BWL-Gesundheitsmanagement und Mediendesign den Erfolg.

Der Online-Handel mit Medikamenten setzt den stationären Apotheken mächtig zu. Das Pharmaunternehmen ratiopharm versendet zwar auch online, positioniert sich aber auch stark für die Apotheken im Land. Ihre Aufgabe an die Studierenden im Zuge des Wettbewerbs lautete daher, die stationären Apotheken mit kreativen und innovativen Ideen fit für die Zukunft zu machen. Nach einer Analyse der aktuellen Lage war ihre Idee, dass die Apotheker*innen sich mit innovativen Konzepten spezialisieren. Die Apothekerin ist Hunde-affin? Warum nicht das Sortiment um Hundemedikamente und allerlei Service für den Vierbeiner erweitern. Eine andere ist Expertin für Nährstoffmangel? Warum nicht speziell auf den Kunden zugeschnittene Smoothies anbieten. Bei der Entwicklung von Idee und Konzept helfen dabei Experten von ratiopharm. Eingebettet haben die Studierenden der DHBW Ravensburg das alles in eine pfiffige Kampagne mit viel Humor. Und weil das alles dazu noch mehr als marketingtauglich ist, belohnte die Jury dieses Konzept mit Silber.

Das Besondere am GWA Junior Agency ist, dass Marketing- und Designstudenten gemeinsam mit Werbeagenturen ein Semester lang Kommunikationslösungen und Kampagnen für reale Kunden entwickeln und ausarbeiten. An der DHBW Ravensburg arbeiteten so die Studiengänge Mediendesign und BWL-Gesundheitsmanagement Hand in Hand. Coaching-Agentur war Die Crew, der Kunde ratiopharm. Die Agenturen coachen und begleiten den Prozess - von der Recherche über die strategische Planung bis hin zur kreativen Umsetzung.

Im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA sind die besten ihrer Branche Mitglied. Dass der Kreativnachwuchs der DHBW Ravensburg sich alles andere als verstecken muss, zeigt sich daran, dass die Studierenden bei sechs Wettbewerben fünf Mal Platz 1 oder 2 geholt haben. Die Arbeit in diesem Jahr wurde betreut von den Mediendesignern Prof. Herbert Moser, Prof. Mathias Hassenstein und Jule Raschke, für BWL-Gesundheitsmanagement von Prof. Dr. Maren Müller und Prof. Dr. Melanie Deutmeyer.