Damen unterliegen in der Oberliga

Nach dem zunächst sehr guten Saisonstart kommen die Frauen vom SKC in den letzten Spielen etwas ins Stocken. So blieb doch so manches Holz liegen und auch an diesem Tag war gegen sehr starke Gäste aus Schrezheim wenig zu holen. In der Startpaarung musste sich Sarah Hartwig verletzt auswechseln lassen. Für sie sprang Sandra Reize ein. Linn Staudacher kämpfte bis zum Schluss, musste sich jedoch mit 507/0 geschlagen geben. Sigrid Staudacher zeigte sich mit starken 548/1 zurück und spielte Tagesbestleistung. Jasmin Abbate unterlag zeitgleich mit 492/0 ihrer Gegnerin. In der Schlusspaarung musste sich Melanie Fischer mit 531/0 sowie auch Melanie Thoma mit 475/0 Holz geschlagen geben. Nun heißt es, sich von dieser Niederlage zu erholen um dann im nächsten Spiel wieder in die Vollen zu gehen, um weitere Punkte zu sichern.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.