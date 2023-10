Damen unterliegen in der Oberliga

Auf nicht ganz einfach zu spielenden Bahnen kam der SKC an diesem Tag nicht ganz zurecht und musste sich am Ende deutlicher geschlagen geben. In der Startpaarung zeigte sich Melanie Fischer mit 526/1 treffsicher und konnte ihre Gegnerin hinter sich lassen. Sarah Hartwig unterlag hingegen mit 474/0 in ihrer Partie. In der Mittelpaarung kam Melanie Thoma dieses Jahr zum ersten Einsatz und belohnte sich mit guten 482/1 Holz. Sandra Reize konnte an diesem Tag nicht mit ihrer Gegnerin mithalten und gab Holz und Punkt sehr deutlich ab. Im Schlusspaar wurde es dann nochmals spannend. Sigrid Staudacher kämpfte sich Satz um Satz ins Spiel zurück, unterlag letztlich aber mit 508/0 um wenige Holz. Auch Tatjana Staudacher 522/0 sollte an diesem Tag keinen Punkt sichern können. Nun heißt es, die kurze Pause zu nutzen und sich wieder voll zu konzentrieren, sodass im nächsten Punktspiel auch der nächste Sieg wieder erzielt werden kann.

