Damen unterliegen in der Oberliga

Gegen die bislang ungeschlagenen Gastgeberinnen tat sich Berg von Beginn an schwer, gegenzuhalten. In der Startpaarung wurden sich die Punkte noch geteilt. Linn Staudacher sicherte mit 501/1 den am Ende einzigen Punkt für den SKC. Sarah Hartwig 522/0 hatte das Nachsehen. Holzgleich ging es in die zweite Paarung. Hier lag des Glück etwas mehr auf der Seite der Häflerinnen. Melanie Fischer 517/0 und Sigrid Staudacher 488/0 unterlagen. Der Rückstand sollte sich bis zum Ende halten. Jasmin Abbate unterlag mit 531/0 um wenige Holz und auch Tatjana Staudacher reichten ihre 487/0 an diesem Tag nicht für den Punkt auf diesen nicht einfach zu spielenden Bahnen. Bereits am kommenden Wochenende können die Frauen vom SKC sich erneut beweisen und zurück in die Erfolgsspur abbiegen ‐ hier geht es dann gegen den SKC Vilsingen.

