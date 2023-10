Damen unterliegen in der Oberliga

Auch für die Damen des SKC galt es, an jenem Spieltag gegen Ailingen anzutreten. Linn Staudacher musste sich mit soliden 515/0 Holz geschlagen geben und auch Sarah Hartwig unterlag mit 494/0 ihrer Gegnerin. Mit leichtem Rückstand ging es in die zweite Paarung. Hier konnte sich Berg zurückkämpfen und den Rückstand fast ausgleichen. Jasmin Abbate gelang 555/1 ein sehr gutes Ergebnis und auch Melanie Fischer 544/1 kann auf ein gutes Spiel zurückblicken. Sigrid Staudacher verpasste mit 531/0 um nur fünf Holz ihren Mannschaftspunkt und auch Tatjana Staudacher kam an diesem Abend nicht mehr über 489/0 Holz hinaus. Auch wenn dieses Spiel verloren ging, können die Frauen vom SKC auf eine gute Mannschaftsleistung zurückblicken und sich schon jetzt auf das nächste Spiel freuen, bei dem es dann wieder „Golz Holz“ heißt.

