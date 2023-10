Damen unterliegen in der Oberliga

Auf nicht ganz einfach zu spielenden Bahnen kam Berg zunächst gut ins Spiel und war klar auf Siegkurs. Linn Staudacher zeigte sich mit 538/1 sehr treffsicher. Tatjana Staudacher musste sich mit 475/0 geschlagen geben. Mit leichtem Rückstand ging es in die zweite Paarung. Hier konnte sowohl Jasmin Abbate 520/1 als auch Sarah Hartwig 533/1 ihre Gegner hinter sich lassen und die Punkte für sich entscheiden. Ein Match auf Augenhöhe entwickelte sich dann in der Schlusspaarung. Die Gastgeberinnen drehten die Partie und konnten am Ende den Sieg in eigenen Reihen halten. Sigrid Staudacher musste sich mit 484/0 geschlagen geben und auch Sandra Reize, gemeinsam mit Melanie Thoma konnten gegen ihre Gegnerin nicht mehr Punkten. Thoma hatte sich sicherlich ihren ersten Einsatz in der Oberliga anders vorgestellt, doch bereits im nächsten Spiel kann sie wieder in die Vollen gehen.

