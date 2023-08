Da wackelt das Pflegeheim

Auch, wenn uns der Sommer im Stich ließ beim Sommerfest im Charleston Wohn– und Pflegezentrum — Haus am Schlossplatz, die Sonne war in unseren Herzen. Unsere kleinen Besucher vom Kindergarten St. Berta in Aulendorf waren beim Festprogramm als Auftakt dabei und bekamen im Anschluss für den tollen Auftritt Eis, denn das schmeckt auch bei schlechterem Wetter immer noch richtig lecker.

Mit selbstgemachten Salaten, Fleisch und Wurst vom Grill konnten sich alle für das Fest stärken. Den Bewohnern, Gästen und Mitarbeitern hat es fantastisch geschmeckt sie und lobten das tolle Essen.

Für den Kalorienabbau sorgte die Zwei–Mann Band „Die Ossis“, denn zu wunderbaren Liedern wurde getanzt, gesungen und geschunkelt und keiner konnte mehr richtig stillsitzen. Als kleine Energiespritze gab es Vanilleeis mit heißen Himbeeren oder heißen Kirschen, für alle „Schleckermäulchen“ ein großer Genuss. Danach wurde weiter gefeiert mit tollen Liedern, Polonaise und Tanz. Nach fast vier Stunden war das große Spektakel vorbei, die Bewohner haben alles in den höchsten Tönen gelobt und sich für die Mühen bedankt. Alle waren sich einig, es muss wiederholt werden!