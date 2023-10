„crossing borders ‐ expanding horizons“

Vom 27. September bis 9. Oktober fand in Kooperation mit dem Welfen Gymnasium ein Austausch mit Schülern aus Nahariya in Israel statt. Dieses Jahr war es das erste Mal seit der Corona-Pandemie, dass dieser Austausch wieder stattfinden konnte, denn dieser wird schon seit 1991 an den Schulen angeboten. Wir haben uns sehr gefreut, nach einer vierjährigen Pause wieder Gastschüler aufnehmen zu können.

Am 27. September haben wir unsere Gäste am Flughafen Zürich abgeholt und damit begannen zwei Wochen mit großartigem Programm, in denen wir viele neue Freundschaften knüpfen durften.

Am ersten Tag hier wurden unsere Austauschschüler gebührend willkommen geheißen durch die Schulleiter Brand und Siebert und nachmittags nochmal von Bürgermeister der Stadt Weingarten Moll.

Die nächsten zwei Wochen beinhalteten ein abwechslungsreiches Programm in der Region. Unter anderem liefen wir eine anspruchsvolle Wanderung am Säntis in der Schweiz. Die meisten israelischen Schüler sahen an diesem Ausflug das erste Mal Schnee, welcher sogar für eine kleine Schneeballschlacht gereicht hat.

Aber es gab auch einen sehr emotionalen Besuch in der KZ Gedenkstätte Dachau, für den die Schüler eine sehr schöne Gedenkzeremonie vorbereitet hatten, bei der viele Tränen flossen.

Einer der letzten Besuche ging nach Ulm, wo wir eine Synagoge besuchen und an einem Gottesdienst teilnehmen durften, denn am 6. Oktober waren gleich zwei Feiertage: Simchat Thora und der wöchentliche Shabbat. Für die deutschen Schüler war es eine einmalige Erfahrung. Die israelischen Schüler kannten die Traditionen und feierten fröhlich mit. Wir wurden alle offen willkommen geheißen und freundlich eingeladen, zusammen zu feiern.

Doch diese glückliche Stimmung kippte schnell, als am 7. Oktober der Angriff der Hamas auf Israel verübt wurde. Den privat geplanten Samstag verbrachten wir deshalb in Ruhe Zuhause. Schließlich mussten wir uns am 9. Oktober voneinander verabschieden. Es flossen unzählige Tränen und durch die schwierige Lage fiel es uns noch schwieriger Abschied zu nehmen. Trotzdem nahmen wir uns fest vor, den Kontakt zu halten und wir hoffen sehr, dass wir uns im Mai 2024 wiedersehen dürfen und die Freundschaften aufrechterhalten können!

Im Gymnasium Weingarten wurde ein Gedenkstelle „Shalom“ aufgestellt ‐ wir wünschen Israel und der ganzen Welt „Shalom“ ‐ Frieden.