Clubmeisterschaft 2023

Der sportliche Höhepunkt der Golfsaison: Die Clubmeisterschaft. Hier wird innerhalb der Mitglieder der beste Golfer und die beste Golferin ausgespielt und das in den Kategorien Damen, Herren, Jugend und Senioren. Im GC Ravensburg findet die Clubmeisterschaft traditionell, wie in den meisten Golfclubs in Deutschland, am ersten Wochenende im September statt und bedeutet in jedem Jahr eines der sportlich spannendsten Wochenenden des Jahres.

Diejenigen, die sich nach diesem Wochenende Clubmeister/Clubmeisterin nennen dürfen, haben es sich redlich verdient und können stolz auf sich sein. Damen müssen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 18 Loch spielen, die Herren drei Runden, also am Sonntag zwei Mal 18 Loch.

Die Meisterschaft fand ihren Höhepunkt, als die neuen Clubmeister*innen von Präsident Hugo Adler, Vizepräsident Michael Schubert und Spielführer Christian Adler geehrt und ihre Pokale und Gutscheine überreicht bekamen. Geehrt wurden auch die Finalisten des diesjährigen Matchplays, Michael Schubert und Andreas Bertsche, aus dem letzterer als Sieger hervorging. Nach der emotionalen Rede des Clubmeisters wurden alle Gewinnerinnen/Gewinner sowie die Matchplayfinalisten noch lange gefeiert.

Wir gratulieren — Clubmeisterin 2023: Nina–Sophie Clemens; Clubmeister 2023: Christoph Birnbaumer; Jugendmeister 2023: Henry Clemens; Seniorenmeisterin 2023: Manuela Liebetrau; Seniorenmeister 2023: Tuan Loc Doan.

Die jeweils Zweitplatzierten — 2. Clubmeisterin 2023: Sonja Bopp; 2. Clubmeister 2023: Andreas Bertsche; 2. Seniorenmeisterin 2023: Vera Oberle; 2. Seniorenmeister 2023: Alexander Tutschner; Matchplaygewinner: Andreas Bertsche.