Christen erinnern an das Wunder von Leipzig

Jedes Jahr am 3. Oktober lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Ravensburg zu einem Friedensgebet an der Mariensäule bei der Frauenkirche ein, um mit Dank der friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands zu gedenken, und um Fürbitte zu leisten für den Frieden in der Welt, für Deutschland und für unsere Region. Rund 80 Personen sind dieser Einladung gefolgt, um diesem Gottesdienst bei herrlichem Oktoberwetter beizuwohnen und gemeinsam zu singen und zu beten, und um ein sichtbares Zeichen unseres christlichen Glaubens in der Stadt zu setzen.

Bei der Begrüßung wies Dekan Hauff auf die Bedeutung der Friedensgebete hin, indem er Christian Führer, langjähriger Pfarrer an der Nikolaikirche in Leipzig, zitierte: „Die Friedliche Revolution war in den Kirchen herangewachsen und hatte aus den Kirchen heraus auf die Straßen geführt. Wir sollten nie vergessen, dass es eine große, segnende Gotteskraft gibt, die Veränderungen ohne Blutvergießen schaffen kann.“

Die folgenden Gebete und Schriftlesungen, vorgetragen von verschiedenen Vertretern der ACK Ravensburg, wurden immer wieder durch gemeinsame Lieder vertieft, die ein Bläserquartett der Musikschule Ravensburg unter Leitung von Timo Bossler und Artur Herrmann neben dem generellen musikalischen Rahmen feierlich begleitete.

In seiner Ansprache griff Dekan Hauff dann die Botschaft auf, die die Hansestadt Hamburg für die zentrale Gedenkfeier am diesjährigen Tag der Deutschen Einheit ausgewählt hat: „Horizonte öffnen“. Die aktuellen Sorgen wollen diesen Blick für das Neue, diese Vision, die Hoffnung vermitteln will, aber oft verstellen. In einer Zeit, wo ebenfalls Angst und Bedrängnis den Horizont verengten, weitet der Prophet Jesaja mit seiner Vision vom Völkerfrieden den Horizont. Es zeigt sich, dass Gottes Pläne über das Dunkel der Gegenwart hinausreichen, dass die gegenwärtigen Realitäten nicht die letzte Wirklichkeit sind. Das Wunder von Jerusalem im Jahr 701 vor Christus zeigte dies, und das wird auch im Wunder von Leipzig am 9. Oktober 1989 sichtbar, wo sich niemand den Fall der Mauer vorstellen konnte, wo aber Friedensgebete die Horizonte öffneten und die Wiedervereinigung einleiteten.

Die Geschichte hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, für den Frieden zu beten, um damit unserem Leben eine Perspektive zu geben, die über unseren begrenzten Horizont hinausreicht.