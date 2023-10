Chormusik als kulturelle Botschaft

Nach langer Konzertkarenz, aufgrund von Corona, war die Bühne wieder frei für den Liederkranz Aulendorf. Der Gemischte Chor unter der Leitung von Ursula Jankowski, widmete sich in seiner Veranstaltung dem Lied, bewährter und neuer Chorliteratur, sowie beschwingten Melodien aus Filmmusik, Musical und Operette. Den ersten Farbtupfer setzte der Chor mit dem „Sonnenwalzer“ von Johannes Menskes, zwar für großen Chor konzipiert, aber der 20-stimmige Chor meisterte das Werk mit kontrollierter Stimmkraft und sauberer Intonation. Ein guter Ton macht die Musik, nach dem gleichnamigen Titel von Heiko Jerke, der Chor wurde diesem mit gutem A capella Gesang mehr als gerecht. Operettenseligkeit verströmten Constanze Schmid und Johann Straub mit dem Lehar Klassiker „Niemand liebt dich so wie ich“ aus der Operette „Paganini“. Mit einem Volksliederreigen, von der Hochromantik bis zur Moderne, bewies der Liederkranz, dass er beim Metier Liedgut punkten konnte.

Herbstzeit ist auch Jagdzeit, mit einem Kanon, bei dem das Publikum seine musikalischen Talente zeigen konnte, wurde „Trara das tönt wie Jagdgesang“ angestimmt. Mit „Auf, auf zum fröhlichen Jagen“ wurde die Jagdsaison musikalisch eröffnet. Mit dem „Schwipslied“ von Johann Strauß, aus der Operette „Eine Nacht in Venedig“ zeigte Constanze Schmid stimmliches und komödiantisches Können. Und ging dann singend und träumend „Over the Rainbow“ ins Land vom Zauberer von Oz. Der letzte Konzertteil begann mit der Aufforderung „Sing mit mir“ von Milton Ager im Satz von Otto Groll. Am Klavier swingend und den Rhythmus vorgebend, ganz in seinem Element, Hermann Romanus Marquart und der Chor folgte ihm fließend und harmonisch. Melodien aus der Filmmusik sind Klänge zu Geschichten, und mit „Du und ich im Mondenschein“ Musik Werner Bochmann und „Irgendwo auf der Welt“ aus dem Film „Der blonde Traum“ von Werner R. Heymann, erklang eine Vielfalt von Melodien glänzend in Szene gesetzt und gesungen vom Chor, Klavier und Dirigentin.

Auch Udo Jürgens hatte der Liederkranz in seinem Portfolio und beschloss den hochmusikalischen Abend mit „Immer wieder geht die Sonne auf“ und sie leuchtete im Katholischen Gemeindehaus allen Mitwirkenden. Ein herzliches Dankeschön gilt der Katholischen Kirchengemeinde für die Bereitstellung des Saales.