Chorleiter Günther Wolf zum Chordirektor ernannt

Zum Festgottesdienst am Sonntag, 9. Juli, in der Dreifaltigkeitskirche, bei dem der Kirchenchor die „Piccolomini–Messe“ von W.A. Mozart aufgeführt hatte und mit der Arie „Jauchzet Gott in allen Landen“ aus der Bachkantate Nr. 51 und einem Trompetenkonzert von G.Ph. Telemann weitere kirchenmusikalische Highlights zu hören waren, war auch Pfarrer Klaus Rennemann als Präses des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg–Stuttgart gekommen.

Sein Besuch hatte einen besonderen Grund: Günther Wolf, seit 2019 Chorleiter des Kirchenchores in der katholischen Kirchengemeinde Zur Heiligsten Dreifaltigkeit, ist seit knapp 60 Jahren als Organist tätig. Darüber hinaus hatte er mehrere Kirchenchöre geleitet. In dankbarer Anerkennung dieser kirchenmusikalischen Verdienste wurde Günther Wolf auf Antrag der Kirchengemeinde Zur Heiligsten Dreifaltigkeit sowie des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg–Stuttgart zum Chordirektor ernannt.