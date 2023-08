CDU–Sommerfest im KulturGut Ittenbeuren

Einen stimmungsvollen Auftakt erlebte das diesjährige CDU–Sommerprogramm im KulturGut Ittenbeuren. In seiner Begrüßung skizzierte der Ravensburger CDU–Vorsitzende Christoph Sitta die Pläne, das CDU–Sommerfest zu einer guten Tradition werden zu lassen — mit wechselnden Impulsen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Unter dem Motto „Zukunft. Handel. Ravensburg.“ kam diese Rolle erstmalig Andreas Senghas, Wirtschaftsförderer der Stadt Ravensburg, zu. Dabei wurde die Vielschichtigkeit seiner täglichen Arbeit auf beeindruckende Weise deutlich. „Es ist eine Mischung aus Kümmerer, Feuerwehrmann, Psychologe, Unternehmensberater und Stadtentwickler“, fasste es Sitta in seinem späteren Dank treffend zusammen. Andreas Senghas beschrieb in seinem Impuls die Herausforderungen, vor denen Händler, Gastronomen und Städte gemeinsam stehen und wie Ravensburg gemeinsam mit allen Betroffenen und Entscheidungsträgern den Weg meistern will. Seine Analyse umfasste dabei sowohl externe Faktoren wie die Corona–Pandemie und Inflation als auch lokale Schwierigkeiten wie das innerstädtische Baustellenmanagement. Ziel ist es, den inhabergeführten Handel und Gastronomie mit Kunst, Kultur und gesteigerter Aufenthaltsqualität zu unterstützen und damit zu erhalten. Im Vergleich zu anderen Städten in der Größe Ravensburgs ist es genau dieser Branchenmix und das Flair der Altstadt, was den Unterschied ausmacht.

Im anknüpfenden Dialog mit den 50 interessierten Gästen entwickelten sich konkrete Ideen zur Einkaufsstadt Ravensburg, welche die CDU Ravensburg in ihr Programm zur Kommunalwahl 2024 integrieren wird und an diesem Abend für weiteren Gesprächsstoff im KulturGut Ittenbeuren sorgten.