CDU Gemeindeverband Baienfurt

Auch in diesem Jahr findet wieder eine Brillen Sammelaktion statt. Am Freitag, den 19. April 2024 von 13:30 bis 17:00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Baienfurt. Wir freuen uns über Ihre Brillen-Spenden, insbesondere Kinderbrillen, da sie den Grundstein für ein eigenständiges Leben für Kinder in der dritten Welt legen können. Ihre Spenden ermöglichen es Menschen in Entwicklungsländern, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Wir versichern Ihnen, dass Ihre Spenden dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Dank unseres gut funktionierenden Netzwerks von Augenärzten und Optikern in Afrika, Asien und Süd- und Mittelamerika erhalten die Patienten nur Brillen, die für sie geeignet sind.

Zusätzlich zu Brillen nehmen wir auch gerne Hörgeräte und Elektroschrott entgegen, insbesondere Handys. Elektroschrott ist ein globales Problem, da gebrauchte, noch funktionsfähige Elektronik oft nicht wiederverwendet wird und stattdessen verkommt. In deutschen Haushalten liegen etwa 200 Millionen ausgediente Handys ungenutzt herum.

Wir danken Ihnen schon im Voraus für Ihre Spenden und freuen uns über Ihre Unterstützung.

Angelika Söndgen, Pressereferentin