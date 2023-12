Bei der Cäcilienfeier des Kirchenchores St. Michael Ebersbach am 25. November im Gasthaus „Zum Schützen“ in Altshausen wurden von Pater Rajesh Pare die Sängerinnen Hildegard Landthaler für 45 Jahre, Gerda Schill für 30 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor Ebersbach geehrt.

Außerdem erfolgte die Übergabe der Vorstandschaft an Hubert Gläsle. Die Verdienste der scheidenden Vorständin Karin Munding, die nach 21 Jahren ihr Amt übergab, und dem ebenfalls scheidenden Schriftführer Karl Kees wurden durch Chorleiterin Christine Scheffold in ihrem lobenden Vortrag gewürdigt.

Der Chor sang über das Jahr verteilt sieben Mal zu verschiedenen Anlässen. Ein Höhepunkt war die Teilnahme am Dekanatschöretreffen am 7. Oktober in Altshausen.

Der Kirchenchor St. Michael probt freitags um 20 Uhr im Schwesternhaus am Kirchplatz in Ebersbach. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind jederzeit willkommen.