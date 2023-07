Bunter KBZO–Abend 2023: Bunte Vielfalt

Unter der Leitung von Frau Altmann konnte der Bunte Abend 2023 den verschiedenen Kompetenzen der Schüler des KBZO die verdiente Bühne geben. Schön und wertvoll ist es, dass an der Geschwister–Scholl–Schule ein solch kultureller Höhepunkt auf die Beine gestellt wird, an dem die Schüler einem großen Publikum zeigen können, was sie gelernt haben und den Eltern und Großeltern die Möglichkeit gegeben wird, ihre Kinder in Aktion zu sehen und ihnen zuzujubeln.

Der Abend im vollbesetzten Speisehaus stand unter dem Motto Träume. Die Bühne war entsprechend in Himmelblau mit weißen Blasen gestaltet worden. Alle Schüler hatten im Vorfeld die Möglichkeit, ihre Träume in Worte zu fassen; alle Ideen waren dann im Rahmen der Kunstausstellung ebenfalls in Blasen auf einem großen Plakat zu sehen. Diese Ausstellung rundete die Veranstaltung ab und bereicherte sie. Kulinarisch sorgte Frau Geiger mit ihrer Klasse dafür, dass es den Besucher:innen weder an Getränken noch an Essen fehlte.

Die Technik–Crew kümmerte sich um die Beleuchtung und den guten Ton, um die Auftritte noch besser wirken zu lassen. Die Männer für den guten Ton filmten das Geschehen während des Abends und zauberten parallel dazu unterschiedliche Perspektiven auf die Leinwand, was für die Zuschauer:innen eine Bereicherung und eine schöne Abwechslung darstellte.

Durch den Abend führten die beiden Moderatorinnen Luna Müller und Janine Schneeweiss auf sehr charmante Weise. Frau Altmann brachte viele Auftritte mit ihren Chören und ihren Instrumentalgruppen auf die Bühne. Sie gestaltete den Auftakt und beendete den Abend mit den Chören, die von Frau Marinovici am Klavier begleitet wurden.

Die Theater–AG gab amüsante Einblicke in einen Bus, der auf Klassenfahrt nach Paris unterwegs war. Artistisch wurde es mit Pois, Diabolos, Hula–Hoops und dem Vertikaltuch. Eine Mädchengruppe führte einen Tanz auf. Eine Querflötengruppe und eine Klasse mit Ukulelen zeigten starke Gruppenleistungen. Darüber hinaus gab es mehrere Soloauftritte: zwei Schlagzeug– und zwei Klaviersoli. Auch gesanglich war viel geboten: Ein Gesangssolo mit Gitarrenbegleitung und ein rockiges Gesangsduo mit Band. Eine Klasse hatte einen Film mit selbst komponierter Musik zum Thema Träume von Tieren kreiert. Es war ein mit Leistungen vollgepackter Abend, die es verdient haben, ins Rampenlicht gestellt zu werden.