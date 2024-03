BUND-Kindergruppen - Lust auf Abenteuer?

In Mochenwangen hat Valerie Schneider Ende Februar die Leitung der BUND Kindergruppe übernommen. Mit 13 naturneugierigen Kindern war sie im Schenkenwald unterwegs. Mit viel Freude gestalteten die Sechs- bis Zehnjährigen Tiere und allerlei Phantasievolles mit Naturmaterialien.

Einmal im Monat heißt es freitags nun in Mochenwangen: wir sind auf Entdeckungsreise in Wald und Flur. Auf dem Programm stehen geduldige Naturbeobachtungen, Nistkastenkontrollen, Walderlebnisspiele, das Errichten von Futterstellen für Wildtiere, Bachexkursion, Lagerfeuer, Tierspuren entdecken, Besonderheiten der Bäume, praktische Naturschutzaktionen, sowie vieles mehr. Natürlich kommt das Spielen im Freien nicht zu kurz.

Auch in Ravensburg liegt die Leitung der BUND Kindergruppe in neuen Händen. Hier sorgen seit März Anna Lena Nägele und Selina Köhle für Spaß und Spannung beim Erkunden von Flora und Fauna. Kaum zu glauben, was da unweit vom Stadtzentrum alles zu entdecken ist. Die Gruppe trifft sich 14tägig donnerstags um 15 Uhr im Naturschutzzentrum. Hier ist noch Platz für naturbegeisterte Kinder.

Kindergruppen gibt es in vielen Städten und Gemeinden zwischen Saulgau, Ravensburg und Friedrichshafen. Betreut werden die Sechs- bis Zehnjährigen in der Regel einmal im Monat von Schüler*innen, Student*innen, ausgebildeten Fachkräften oder Eltern der Kinder. Termine, Treffpunkt und Namen der Betreuer*innen der einzelnen Umwelt-Kindergruppen erfahren Interessierte auf der Homepage des BUND Ravensburg-Weingarten.

Wer die Mitbetreuung einer neuen Kindergruppe übernehmen möchte, ist herzlich willkommen. Open-Air-Schulungen zum Beispiel beim Netzwerk Umwelt (http://www.netzwerk-umwelt.de/) und eine gründliche Einarbeitung helfen, das eigene Wald-und-Wiesen-Wissen zu vertiefen, naturpädagogische Hintergründe zu erfahren, coole technische Hilfsmittel einzusetzen und kindgerechte Ideen nicht ausgehen zu lassen. Interessierte melden sich bitte bei [email protected]