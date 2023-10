Bürsten-Karle spendet gesamten Lagerbestand an Suppenküche

Es hat so gut angefangen, Armin Karle eröffnete zusammen mit seiner Frau Liane im Jahre 2010 in der Wurzacher Straße in Bad Waldsee seine Bürstenmanufaktur „Bürsten-Karle“. Die Schwäbische Zeitung berichtete damals sehr ausführlich über das neue Angebot im Geschäft in der Nähe der Stadtmauer beim Wurzacher Tor. Die Kunden blieben nicht aus, im Gegenteil, aus dem gesamten süddeutschen Raum zeigte sich rege Nachfrage nach seinen besonderen Produkten.

Seine große Bekanntheit erlangte er durch zwei Einträge im Guinness Buch der Rekorde (2007 und 2010). Dem gelernten Schreiner und seiner Ehefrau, gelernte Bürstenmacherin, gelang es, den größten Straßenbesen der Welt mit sechs Meter Breite und einem zwölf Meter langen Stiel zu kreieren. Als zweiten Rekord fertigte er eine Badebürste mit 7,45 Meter Länge und einem Gewicht von 400 Kilogramm. Leider sind diese Unikate bei mehreren Ausstellern später in die Brüche gegangen. Noch bis heute sind aber verschiedene Dokumentationen von Fernsehsendungen erhalten. In „Schätze des Landes“ präsentierte das Bürstenmacher-Ehepaar ihren besonderen Berufsalltag.

Doch mit Corona kam alles anders, so wie viele andere Geschäfte in Bad Waldsee musste auch er seinen Laden lange Zeiten dichtmachen. Eine beantragte staatliche Hilfe hat er zwar erhalten, diese wurde aber später wieder zurückgefordert. Somit verblieb dem tüchtigen Ehepaar keine Alternative, im Jahr 2022 musste die Ladentüre für immer geschlossen bleiben. Heute verdient Armin Karle als Lkw-Fahrer seinen Unterhalt.

Seinen gesamten Lagerbestand (Rosshaar-Besen, Haar/Körper/Schuhglanz- und Scheuerbürsten, Schneebesen) sowie Unikate an Holzgeschenkartikeln verschenkte er als Verkaufsschlager an die Suppenküche Klosterstüble, Bad Waldsee. So werden im Klosterhof-Lädele beispielsweise vier Artikel zum Sonderpreis von zehn Euro abgegeben. Die Öffnungszeiten sind jeweils Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 13.30 Uhr.