Bürgerstiftung Weingarten sorgt für Süßes im Säckchen

Donnerstag, 14. Dezember, der liebe Petrus hat ein Einsehen und sorgt für trockenes Wetter für den Nikolausbesuch bei Weingartener Flüchtlingskindern. Diese dankten dem Nikolaus mit kleinen Liedern und Sprüchen und hoffen darauf, dass er im nächsten Jahr wieder zu Besuch kommt. Musikalisch umrahmt wurde die Aktion von Herrn Ulrich Pfeiffer.

Wie in den letzten Jahren auch, hat Frau Erika Eichwald mit ihren Unterstützern für leuchtende Kinderaugen gesorgt. Mit viel Liebe und Zeiteinsatz hat sie für insgesamt 98 Kinder, altersentsprechend, Geschenke vom Nikolaus in Tüten verpackt. Hierfür hatte sie Unterstützung von unter anderem. dm Drogeriemarkt, Weltpartner und Privatpersonen. Die Bürgerstiftung Weingarten hat mit einer Summe von ca. 300 Euro dafür gesorgt, dass auch Süßigkeiten ihren Weg in die Tüte gefunden haben.