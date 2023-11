Bürgerstiftung Ravensburg ermöglicht BO-Tage an der GMS RV

Die Woche vor den Herbstferien stand für die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen der Gemeinschaftsschule Ravensburg im Zeichen der Berufsorientierung. Am Montag und Dienstag konnten sie während einer hausinternen „Mach-Mit-Messe“ zahlreiche und vielfältige Ravensburger Betriebe und Ausbildungsberufe kennenlernen. Welche Fähigkeiten und Stärken man für welchen Beruf benötigt, konnten sie an den toll vorbereiteten und sorgfältig überlegten Messeständen direkt ausprobieren. Hierbei geht unser Dank an alle 18 Firmen und Institutionen, die sich an unserer Berufsorientierungsmesse beteiligt haben und durch die nette Zusammenarbeit für ein außerordentlich erfolgreiches Gelingen gesorgt haben.

Im weiteren Wochenverlauf konnten die Achtklässler Interview-Fragen vorbereiten, mit denen sie anschließend auf weitere Handwerks- und Gastronomiebetriebe, Apotheken und Arztpraxen, Dienstleister sowie Kindertagesstätten zugingen. So konnten die Jugendlichen weitere zahlreiche Ausbildungsberufe kennenlernen und den Mitarbeitenden vor Ort Fragen zu ihrem Werdegang und den erforderlichen Fähigkeiten im Beruf stellen. Die Ergebnisse der Interviews wurden aufgearbeitet und sich gegenseitig präsentiert, sodass ein echter Mehrwert für alle Schülerinnen und Schüler entstand. Durch diese Kompakttage sind die Achtklässler*innen nun optimal vorbereitet, um wohlüberlegt einen Praktikumsplatz auszuwählen, sich für einen Ausbildungsplatz zu entscheiden und sich über ihren schulischen und beruflichen Weg klarer zu werden.

Diese Kompaktwoche der Berufsorientierung war für uns als GMS nur möglich Dank einer herausragend großzügigen Spende der Bürgerstiftung Ravensburg. Ihre Spende finanzierte die gesamte Arbeit unserer Karriereberaterin Frau Purkart, ohne deren Unterstützung die Organisation einer solchen „Mach-Mit-Messe“ und unserer BO-Kompakttage nicht möglich gewesen wäre. Im Namen unserer Schülerinnen und Schüler sowie dem gesamten Kollegium der GMS Ravensburg: herzlichen Dank!