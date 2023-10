Bürgerstiftung Oberschwaben spendet 2000 Euro

Jürgen Nachtnebel (Vorstandsvorsitzender) und Uli Schuh (Vorstandsmitglied) überreichten den Scheck über 2000 Euro für pro familia Ravensburg an Naomi Redmann, die Leiterin der Beratungsstelle. „Wir freuen uns sehr über die Spende der Bürgerstiftung Oberschwaben und sind für jeden Euro dankbar. Das Geld wird dringend benötigt um unsere laufende Arbeit zu finanzieren. Ein Großteil wird für unsere Präventionsarbeit verwendet. Der andere Teil fließt in die Beratung für Schwangere und Familien“, bedankte sich Naomi Redmann bei der Scheckübergabe in den Räumlichkeiten der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG.

pro familia Ravensburg bietet Beratung rund um Schwangerschaft und Geburt für alle Frauen und Familien aus dem Landkreis Ravensburg. Die Schwangerschaftsberatung ist kostenfrei und kann sowohl finanzielle und rechtliche Fragen als auch medizinische und psychologische Aspekte umfassen. Auch ungewollt schwangere Frauen werden beraten. Außerdem bietet das Team der Beratungsstelle Präventionsveranstaltungen an Schulen und in Jugendhilfeeinrichtungen an, um ungeplante Schwangerschaften zu reduzieren und die Selbstbestimmung junger Menschen zu fördern.

Die Schwangerschaftsberatung wird finanziell unterstützt durch das Land Baden-Württemberg, den Landkreis Ravensburg und die Kommunen Ravensburg und Weingarten. Dennoch muss der pro familia Ortsverein Ravensburg jedes Jahr einen Eigenanteil erbringen, um den Bestand der Beratungsstelle zu gewährleisten. So betonte Jürgen Nachtnebel bei der Scheckübergabe: „Wir haben großen Respekt für die Arbeit des Vereins und freuen uns, dass die Bürgerstiftung Oberschwaben zu seiner Stabilität beitragen kann. Uns ist es wichtig einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.“

Die Bürgerstiftung Oberschwaben ist eine Initiative der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG. Sie unterstützt gemeinnützige Organisationen und Aktivitäten vor Ort, die nicht oder nicht ausreichend durch die öffentliche Hand gefördert werden. Das Besondere ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger zu den Aktivitäten der Stiftung beitragen können, indem sie spenden oder stiften.

Weitere Informationen zur Bürgerstiftung Oberschwaben und pro familia finden Sie auf folgenden Webseiten: www.buergerstiftung-oberschwaben.de/ und www.profamilia.de/ravensburg