Bürgerstiftung Kreis Ravensburg unterstützt die „Ma(h)lZeit“

Zu diesem Anlass besuchten Anja Beicht, Projektmanagerin, und Gabriele Reiter, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg, Ende November die „Ma(h)lZeit“ und machten sich vor Ort ein Bild über das Projekt. Seit März 2023 bietet die kath. Gesamtkirchgemeinde Weingarten mittwochs von 12 bis 13 Uhr im Gemeindehaus St. Martin in der Irmentrudstraße ein leckeres, hochwertiges und sehr günstiges Mittagessen für 3 Euro und Kaffee und Kuchen für 1 Euro an. Durchgeführt wird das Projekt von vier Teams mit insgesamt über 40 Ehrenamtlichen. Diese holen das Essen aus Ravensburg, schmücken liebevoll den Speisesaal, decken für die ca. 80 Gäste ein, teilen das Essen aus und spülen das Geschirr. Sie hören zu, wenn jemand mit Gesprächsbedarf oder Nöten kommt. Schwerpunkt dieses Mittagstisches liegt in der Begegnung der Menschen untereinander unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihres Status und ihres Vermögens. Hier erklärt sich auch der Name „Ma(h)lZeit“, der besagt, dass sich Menschen füreinander „mal Zeit“ nehmen. Da das Projekt von Sponsoren lebt, ist die Gesamtkirchengemeinde der Bürgerstiftung Ravensburg sehr dankbar für die großzügige Spende!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.