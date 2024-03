Bürgerstiftung finanziert Saatgutbibliothek

Seit dem 1. März können Besucher der Bücherei Weingarten nicht nur Bücher und andere Medien entleihen, sondern auch Samen von 25 Arten an Gemüsen, Tomaten, Kräutern und Blumen von der Initiative „Tatgut“, sowie Saatgut aus eigenen Gärten. Finanziert wird dieses Projekt mit einem Umfang von 1750 Euro von der Bürgerstiftung Weingarten.

Die Eröffnung der Saatgutbibliothek stieß auf außergewöhnlich großes Interesse in der Bürgerschaft. Aus Platzgründen konnten nur 65 Anmeldungen berücksichtigt werden. Den Eröffnungsvortrag hielt Patrick Kaiser, Inhaber der Saatgutinitiative „Tatgut“. Mit ihm und seiner Initiative arbeitet die Bücherei in dieser Sache zusammen. Der Titel seines Vortrags „Vielfalt säen - Zukunft ernten“ deutet das Anliegen von Bibliothek und Saatgutinitiative an: sie wollen dem Verlust der Artenvielfalt infolge der weltweiten Konzentration der Landwirtschaft auf wenige Arten von Nutzpflanzen entgegenwirken.

Gegen eine geringe Schutzgebühr - ein Saatgutset z.B. für sechs Euro - können Bürger Samen mit nach Hause nehmen und sie im Garten oder in einem Topf aussäen. Dabei sollen vor allem vergessene Nutzpflanzen wieder in Umlauf kommen. Die Pflanzen lassen sich, Kaiser zufolge, innerhalb eines Jahres vermehren. Von dem neu gezüchteten Saatgut bringt der Hobbygärtner einen Teil an die Bibliothek zurück, das dann wieder verliehen wird.

Die Idee der Saatgutbibliothek stammt aus den USA, erläutert Büchereileiterin Petra Hasenfratz, ursprünglich als Gegeninitiative zur Entwicklung genmanipulierten Saatguts. Schon als Institution seien Bibliotheken der Idee der Nachhaltigkeit verpflichtet. Durch Aufbewahrung und Verleih von Medien aller Art sorgten sie nämlich für den Erhalt des Gedankenguts der Menschheit. Bibliotheken hätten einen Bildungsauftrag, dem die Stadtbücherei hier durch Literatur über die Bedeutung der Biodiversität und die Techniken der Saatgutentwicklung nachkommen wolle. Weitere Vorträge und Exkursionen zu diesem Thema sind in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule geplant.

Anke Martin und Katja Binder vom Vorstand der Bürgerstiftung zeigten sich angetan von der informativen und doch kurzweiligen Eröffnungsveranstaltung. Der Erhalt der natürlichen Umwelt sei ein wichtiges Ziel der Fördertätigkeit der Bürgerstiftung Weingarten. In dieser Einschätzung fühlten sie sich durch das lebhafte Interesse an der Veranstaltung bestätigt.