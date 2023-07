Büchereiteam auf Exkursion

Bereits im zweiten Jahr in Folge lud Lehrerin Patricia Rönspies das um sie bestehende Bücherei–Team zu einem Ausflug am Schuljahresende ein. Dies, so Rönspies, solle ein Dankeschön sein an die Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 bis 9, die die Bücherei in der Mittagsfreizeit weitestgehend eigenständig betreiben und beleben. Das Team sei mittlerweile eingespielt und so werde den Kleinen der Primarstufe auch immer wieder auch vorgelesen.

In diesem Jahr hatte Patricia Rönspies beschlossen, die Gruppe nach Wolfegg in das seit November 2022 bestehende „Bücherräumle“ zu führen. Dieses wird von Christine Leierseder betrieben, die der Gruppe erzählte, dass die Idee zum Bücherräumle ein Geistesblitz gewesen sei, der dann bis zur endgültigen Eröffnung drei Jahre reifte und entstand.

In zwei liebevoll gestalteten Räumen kann der interessierte Leser nicht nur schmökern, sondern sehr vielseitige und ausgewählte Literatur finden. Von sehr hübschen Kinderbüchern, über Kochbücher, Romane und allerlei Neuerscheinungen bekannter und neuer Autoren ist im Bücherräumle alles vorhanden. Die Atmosphäre lädt zum Verweilen, entspannen und Stöbern ein.

Extra für das angekündigte Büchereiteam öffnete Christine Leierseder ihre Pforten und setze im Zuge einiger kurzer Buchvorstellungen Impulse und Ideen, denn jedes Bücherei–Mitglied durfte sich für die Bücherei ein Buch aussuchen, das diese ab nun ergänzen soll.