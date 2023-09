Bruderschaftsfest Ebersbach–Musbach

Bei herrlichem Sonnenschein fand am 3. September das Bruderschaftsfest der Kirchengemeinde Ebersbach statt. Hierzu übernahmen die Landfrauen Ebersbach–Musbach die anschließende Bewirtung. Die zahlreichen Besucher wurden auf den gut gefüllten Bänken vor dem Schwesternhaus mit Grillwurst und kalten Getränken versorgt. Zum gemütlichen Kaffeemittag daheim konnten hausgemachte Kuchen und Torten von den Landfrauen mitgenommen werden. Herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer/innen, die uns an dem Tag unterstützt haben. Foto: Sabrina Henze

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.