Bronzemedaille für Nele Angele und Selina Bensel im Doppel

Ein Highlight der besonderen Art stand für Nele Angele und Selina Bensel mit der Teilnahme an den Regionsmeisterschaften U 15 an. Während Selina sich als amtierende Bezirksmeisterin direkt qualifizierte, hatte Nele etwas Glück, sie rückte für ihre verhinderte Vereinskameradin Elli Preiß nach. In FN-Fischbach waren jeweils die 16 besten Spieler/innen von zusammengefasst zwei Jahrgängen der Bezirke Allgäu/Bodensee, Donau, Ulm und Ostalb bei U11, U13, U15 und U19 am Start.

Selina hatte eine schwere Gruppe erwischt, zeigte jedoch von Beginn an tolles Angriffstischtennis, unterlag im ersten Spiel aber der favorisierten Gegnerin Fetiu (TSV Herrlingen) mit 2:3 denkbar knapp. Gegen die spätere Zweitplatzierte Ugowski (SC Staig) reichte es beim 1:3 wieder zu einem Satzgewinn, bevor ein sicherer 3:1-Sieg gegen Obele (SV Waldhausen) gelang. Mit Gruppenplatz drei wurde somit ein guter neunter Endrang erreicht, das Erreichen der K.O.-Runde jedoch verpasst.

Nele wurde gleich zu Beginn gegen Schwabe-Fernandez (VfB Ulm), die mit einer Noppe auf der Rückhand agierende Gegnerin, vor eine große Herausforderung gestellt, welche sie nervenstark mit 3:1 meisterte. Gegen Egle (SC Berg ‐ Gesamtvierte) unterlag sie klar mit 0:3, bevor ein sicheres 3:0 gegen Ziegler (SV Pfahlheim) das Weiterkommen sicherte. Im Viertelfinale gegen die später Drittplatzierte Ligay (TSV Herrlingen) war diese noch eine Nummer zu groß, ein fünfter Endrang jedoch eine gelungene Bestätigung der gezeigten Form.

Im Doppel traten die beiden gemeinsam an die Platten und erwischten im Viertelfinale ein machbares Los, mit 3:0 konnten sie sicher ins Halbfinale einziehen. Hier war zwar der Faden gerissen, das klare 0:3 nicht zu vermeiden, aber mit Platz drei gelang den Beiden ein großer Erfolg auf Verbandsebene. Und so war am Ende Betreuer Ralph Bitz mit dem Auftritt der beiden SGA-Nachwuchshoffnungen mehr als zufrieden, konnten sie doch den zuletzt gezeigten Trainingsfleiß in messbare Erfolge ummünzen.