Boule Club Terra Libre Ravensburg ist Oberliga–Meister

Ungeschlagen steigt die erste Mannschaft vom Boule–Club Terra Libre Ravensburg von der Oberliga in die Regionalliga Süd auf. Im letzten Jahr hatte man den Aufstieg mit Platz zwei am Saisonende noch knapp verpasst.

Mit dem Ziel, in dieser Saison die Meisterschaft zu gewinnen und damit in die nächsthöhere Liga (3. Liga) aufzusteigen, startete Terra Libre am ersten Spieltag in Gottmadingen mit 3:0 Punkten.

Am zweiten Spieltag knüpfte die Mannschaft mit drei Siegen gegen Singen, Konstanz und Zimmern an den Erfolg an. Der dritte Spieltag: eine starke Mannschaftsleistung — drei weitere Siege.

Zum Saisonabschluss reiste die Mannschaft zu den Gastgebern nach Konstanz. Mit 9:0 Punkten auf dem Konto konnte Terra Libre nur noch theoretisch vom Thron gestoßen werden. Trotzdem wurden die Begegnungen gegen Gottmadingen und Biberach ernstgenommen und souverän mit 4:1 und 5:0 gewonnen.

In der Abschlusstabelle stehen 11:0 Punkte und 45:10 Spiele für die insgesamt starke Leistung der gesamten Mannschaft. Der Aufstieg ist perfekt!

Eine solide Leistung zeigte auch die zweite Mannschaft, die den Klassenerhalt sichern konnte und die Saison mit einem positiven Punkteverhältnis im Mittelfeld auf Platz sechs beendete.

Ein achtbares Ergebnis, da die Mannschaft wiederholt zu Veränderungen in der Mannschaftsaufstellung gezwungen war. Dennoch konnten gegen die Favoriten wie Ennetach und Mundelfingen Begegnungen gewonnen und wichtige Punkte gesichert werden. Mit etwas Spielglück wäre sogar eine Platzierung unter den ersten Drei möglich gewesen.

Auf ein Neues im nächsten Jahr. Allez les boules! Am 3. Oktober richtet Terra Libre auf dem Spielgelände beim KJC den dritten Oberschwabencup aus. Interessierte Zuschauer sind herzlich willkommen.