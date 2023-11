Botschafter für Klimagerechtigkeit

Unter dem Motto „stop talking, start planting“ erfuhren Kinder aus Weingarten und Umgebung an der Pädagogischen Hochschule interessante Fakten rund um die Klimakrise. In spannenden Vorträgen und Workshops wurden sie zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausgebildet. Sie alle wollen ihre Zukunft aktiv mitgestalten und pflanzten zum Auftakt 100 Bäume.

Zum zweiten Mal nach 20109 veranstaltete die Jugendinitiative Plant-for-the-Planet auf Einladung der Schellinger KG aus Weingarten eine Akademie mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren zu Botschaftern für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit auszubilden. Mehr als 50 Kinder und Jugendliche aus Weingarten, Ravensburg, Berg, Wolfegg, Baienfurt und sogar aus Konstanz waren dabei.

Der Tag startete mit einem spannenden Vortrag des 13-jährigen Klimabotschafters Lorenz. Er erklärte, was der Treibhauseffekt ist und welche Auswirkungen die Klimakrise auf unser Leben weltweit hat. Wie funktioniert das Klima und was ist CO2? Eindrucksvoll war, wie gut die teilweise komplexen Inhalte von allen Kindern verstanden wurden. So mancher Erwachsene realisierte, wie intensiv sie sich mit dem für unsere Zukunft zentralen Thema bereits auseinandergesetzt hatten. „Wir lernen, warum es so wichtig ist, Bäume zu pflanzen und wie Bäume das Klima schützen können“, so Klimabotschafter Lorenz.

Im Weltspiel beschäftigten sich die Kinder und Jugendlichen mit der ungerechten Verteilung von Bevölkerung, Wohlstand und Emissionen weltweit. Sie erarbeiteten gemeinsam, wie Klimagerechtigkeit aussehen und was man konkret tun kann. Der Jugendgemeinderat Weingarten sorgte für das leibliche Wohl.

Highlight des Tages war die Baumpflanzaktion. Nach einem kurzen Spaziergang zur Pflanzfläche, erwarteten die Förster Christoph Schaaf und Christian Reich die Kinder. Sie klärten die Teilnehmer über Eigenschaften und Besonderheiten der beiden Baumarten Flatterulme und Hainbuche auf und zeigten, auf was es beim Pflanzen der Bäume ankommt. Auf dem vorbereiteten Waldstück pflanzten die Kinder 100 Flatterulmen und Hainbuchen. Oberbürgermeister Clemens Moll begleitete die Pflanzaktion und war beeindruckt von der Motivation der Kinder.

Danach wurden im World-Café Fragen beantwortet und konkrete Ideen für die Zukunft entwickelt. Mit einer Urkunde und Applaus wurden die neuen Klimabotschafter verabschiedet.